Опубликовано расписание турнира «Большого шлема» US Open.

Даниил Медведев начнет турнир матчем против Пражнеша Гуннесварана, в четверти Медведева жребий распределил Новака Джоковича.

Рафаэль Надаль в первом раунде встретится с Джоном Миллманом. В его четверть попал Карен Хачанов, он проведет матч с Вашеком Поспишилом.

Андрей Рублев попал в половину Доминика Тима, который сыграет с Томасом Фаббиано. Сам Рублев сыграет со Стефаносом Циципасом.

Также стало известно расписание женского турнира, уже в первом круге встретятся Мария Шарапова и Серена Уильямс, которые попали в нижнюю четверть сетки.

US Open будет проходить в период с 26 августа по 8 сентября. Действующими чемпионами соревнований являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.