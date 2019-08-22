Французский новичок «Фиорентины» Франк Рибери рассказал о переходе в команду из Флоренции.

По словам Рибери, он приехал в Серию А, потому что в этой лиге есть отличные команды, но он здесь, чтобы помочь «Фиорентине», а не соперничать с Роналду».

«Футбол – моя жизнь. Я очень люблю этот вид спорта. По этой причине я решил остаться в Европе, а не принимать другие предложения», — сказал Рибери, слова которого приводит сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, французский футболист Франк Рибери стал игроком итальянской «Фиорентины». Официальное заявление клуб сделал на своем сайте и в социальных сетях. Финансовые детали сделки с футболистом не разглашаются, однако в прессе появлялись данные о двухгодичном контракте, по которому Рибери будет получать около 4 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с Франком Рибери был заинтересован московский «Локомотив».