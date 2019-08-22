Во французском Куршевеле начался первый этап Гран-при среди юниоров.

Российская фигуристка Майя Хромых идет на первом месте по итогам короткой программы. Другая представительница России, Камила Валиева заняла третью строчку. На второй позиции идет кореянка Со Ен И.

Хромых удачно исполнила каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а также аксель и риттбергер. Судьи поставили Хромых 67.72 баллов. Валиева исполняла номер «Девочка на шаре», она удачно выполнила тройной риттбергер и тройной аксель, но упала с тройного лутца. Судьи поставили Валиевой 62.31 баллов.

Отметим, Россию на этапе Гран-при представляют всего две спортсменки, обе тренируются в Москве под руководством Этери Тутберидзе — Камила Валиева и Майя Хромых. Изначально Валиева не входила в состав на первый этап, но незадолго до соревнований заменила свою партнершу по тренировочной группе Дарью Усачеву.