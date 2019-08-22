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  • 21:15,  22 августа 2019
ФК "Зенит"
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Семак и игроки «Зенита» нарисовали несколько картин в «Эрмитаже»

Семак и игроки &#171;Зенита&#187; нарисовали несколько картин в &#171;Эрмитаже&#187;
Сергей Семак. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак и футболисты сине-бело-голубых посетили Эрмитаж и нарисовали несколько картин.

Тренер и игроки попробовали себя в роли художников в направлении супрематизм, нарисовав картины для проекта «Синий квадрат», выполненные в оттенках синего, белого и голубого цветов. Работы зенитовцев будут представлены в общественном форуме Главного штаба, после чего их передадут в центр «Антон тут рядом» для проведения благотворительного аукциона.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сроках восстановления травмированных Себастьяна Дриусси и Малкома.

Напомним, следующий матч «Зенита» состоится 24 августа в «Уфе». Семак не сможет руководить командой с бровки поля, так как получил дисквалификацию за оскорбление арбитра. Тренер вернется к матчу со «Спартаком».

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