Семак и игроки «Зенита» нарисовали несколько картин в «Эрмитаже»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак и футболисты сине-бело-голубых посетили Эрмитаж и нарисовали несколько картин.

Тренер и игроки попробовали себя в роли художников в направлении супрематизм, нарисовав картины для проекта «Синий квадрат», выполненные в оттенках синего, белого и голубого цветов. Работы зенитовцев будут представлены в общественном форуме Главного штаба, после чего их передадут в центр «Антон тут рядом» для проведения благотворительного аукциона.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сроках восстановления травмированных Себастьяна Дриусси и Малкома.