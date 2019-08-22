Тренерский штаб московского «Спартака» огласил стартовый состав команды на матч против «Браги» в рамках 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.

В воротах горожан сыграет Александр Максименко, в защите выйдут Айртон, Георгий Джикия, Самюэль Жиго и Андрей Ещенко. Полузащитники — Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Ризван Мирзов, Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев. В нападении на острие атаки — Эсекьель Понсе.

Запасные: Артем Ребров, Николай Рассказов, Илья Кутепов, Джано Ананидзе, Наиль Умяров, Солтмурад Бакаев и Лоренцо Мельгарехо.

Отметим, начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Мунисипаль де Брага», матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хавьеро Эстрадой Фернандесом. Ответный матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 августа.

Напомним, в предыдущем раунде турнира клуб из Португалии по сумме двух матчей одолел «Брондбю» из Дании, а москвичи победили швейцарский «Тун».