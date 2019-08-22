В Браге начался матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между одноименным футбольным клубом и московским «Спартаком».

Встреча, которая проходит на стадионе «Брага Мунисипал», стартовала в 21:45 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь, со стартовым составом красно-белых можно ознакомиться здесь. Отметим, в игре не смогут принять участие новички команды Олега Кононова, Гус Тил и Джордан Ларссон, так как они уже заиграны в еврокубках за свои бывшие команды, «АЗ Алкмар» и «Норчеппинг» соответственно.

Встречу обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Хавьеро Эстрадой Фернандесом. Ответный матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 августа.

Напомним, в предыдущем раунде турнира клуб из Португалии по сумме двух матчей одолел «Брондбю» из Дании, а москвичи победили швейцарский «Тун».