Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

Об этом сообщает RMC. При подобных травмах срок восстановления составляет от шести месяцев. Кабелла в Instagram подтвердил, что получил серьезную травму, и заявил о готовности вернуться на поле в конце сезона.

Напомним, француз получил травму на 24-й минуте матча, когда столкнулся с игроком соперника. Реми попытался вернуться в игру, но понял, что продолжить матч не в силах.

Ранее в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов греческий «Олимпиакос» одержал разгромную победу над «Краснодаром» со счетом 4:0. Ответный матч будет проходить в Краснодаре 27 августа, спустя неделю после первого матча.