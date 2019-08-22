В норвежской Хитре началась лыжероллерная многодневка Toppidrettsveka, в рамках которой сегодня, 22 августа, завершился мужской масс-старт классическим стилем на 47 километров.

Первое место занял российский лыжник Александр Большунов, который показал результат в один час, 46 минут и 21,6 секунд. Второе место занял британец Эндрю Масгрэйв, третье — финн Ииво Нисканен.

Норвежец Йоханнес Клэбо финишировал 11-м, швейцарец Дарио Колонья занял место на три позиции ниже Клэбо.

Отметим, в составе сборной России выступили пять спортсменов. Помимо Александра Большунова, это Денис Спицов (72-й), Андрей Собакарев (52-й), Алексей Червоткин (7-й) и Александр Терентьев (71-й).

Ранее Большунов одержал победу на чемпионате мира по лыжероллерам в гонке на 20 километров, но неудачно выступил в масс-старте и стал лишь десятым.