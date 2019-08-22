В норвежской Хитре началась лыжероллерная многодневка Toppidrettsveka, в рамках которой сегодня, 22 августа, завершился женский масс-старт классическим стилем на 47 километров.

Первое место заняла норвежская лыжница Хайди Венг, которая показала результат в два часа, две минуты и 2,2 секунды. Второе место заняла россиянка Наталья Непряева с отставанием в одну минуту и 26,9 секунд, третье — норвежка Тириль Венг с отставанием одну минуту и 27,2 секунды от первого места.

Четвертую, пятую и шестую позиции также заняли представительницы Норвегии — это Лотта Венг, Астрид Ойре Шлинн и Анне Кьерсти Калво.

Ранее в Норвегии завершился мужской масс-старт классическим стилем на 47 километров. Первое место занял российский лыжник Александр Большунов, который показал результат в один час, 46 минут и 21,6 секунд. Второе место занял британец Эндрю Масгрэйв, третье — финн Ииво Нисканен.