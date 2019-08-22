«Сочи» в матче товарищеского турнира имени Н. Г. Пучкова одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 3:1.

В составе южан по шайбе забросили Степан Старков на 12-й минуте, Владислав Калетник на 35-й минуте и Юрий Александров на 56-й минуте встречи. У нижегородцев единственный гол забил Чэй Геноуэй в меньшинстве на 22-й минуте.

Ранее на турнире Пучкова череповецкая «Северсталь» одержала победу над омским «Авангардом» в овертайме со счетом 2:1.

Напомним, в первый день турнира петербургский СКА одержал крупную победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 6:1, а финский «Йокерит» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1.

23 августа петербургскому СКА предстоит встретиться с «Сочи», а «Авангард» сыграет с «Йокеритом».