Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер может стать футболистом итальянской «Болоньи».

Об этом сообщает Тuttobolognaweb. По информации источника, итальянцы подпишут соглашение с 26-летним игроком в начале следующей недели.

Отметим, Краневиттер перешел в «Зенит» в 2017 году. В прошлом сезоне он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, а на текущий сезон российской премьер-лиги не был заявлен.

Напомним, ранее «Зенит» официально объявил о переходе защитника «Уфы» Данилы Кругового. «Контракт с игроком рассчитан на 5 лет. По договоренности между клубами Круговой проведет сезон-2019/20 в «Уфе» на правах аренды», — говорится в сообщении на сайте клуба. Сумма сделки не разглашается, однако ранее сообщалось, что при выполнении определенных условий сумма контракта может достичь двух миллионов евро.