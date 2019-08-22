Калиниченко о Ракицком: Буду огорчен, если он вернется в сборную

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о ситуации вокруг защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

По словам Калиниченко, Ракицкий делал все абсолютно осознанно, знал, куда и зачем уходит, и знал, что лишается сборной. Экс-игрок «Спартака» заявил, что он не удивится, если снова увидит Ярослава в сборной, но при этом будет огорчен, потому что, по мнению Калиниченко, в сложный период Ракицкий поставил себя выше интересов сборной.

«Хотя, не собираюсь его судить. Сам я живу с семьей в Москве больше двадцати лет и продолжаю ощущать себя украинцем до мозга костей. А Ракицкий пусть поступает, как считает нужным», – сказал Калиниченко, слова которого приводит «Советский спорт».