Российская фигуристка Евгения Медведева поздравила своих подписчиков с днем российского флага.

«Поздравляю с днем российского флага! Для спортсмена нет цветов красивее, чем цвета флага страны, под которым он выступает! Восхищаюсь, горжусь и постараюсь не подвести!» – написала Медведева в Instagram.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о показательных номерах Евгении Медведевой. Тарасова считает, что с самодеятельностью в показательных выступлениях фигуристке нужно заканчивать.

Напомним, ранее стало известно, что Медведева примет участие в турнире Shanghai Trophy. Соревнования будут проходить в Шанхае в период с 3 по 5 октября. Также она выступит на двух этапах серии Гран-При — в России и в Канаде.