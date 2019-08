View this post on Instagram

Поздравляю с днём российского флага! ⠀ Для спортсмена нет цветов красивее, чем цвета флага страны, под которым он выступает!❤️ ⠀ Восхищаюсь, горжусь и постараюсь не подвести!🇷🇺🇷🇺🇷🇺