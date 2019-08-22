Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок рассказал о визите главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в раздевалку красно-белых перед игрой с ЦСКА.

По словам Знарка, визит Черчесова в раздевалку перед матчем – это не акция.

«Мы с ним друзья, созваниваемся, общаемся. Я ему сказал: «Ты же спартаковский, приходи тогда, поддержи команду». Получилось очень хорошо, благодарен ему. Мы ещё перед футбольным чемпионатом мира начали дружить», — сказал Знарок, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, в раздевалке Станислав Черчесов напомнил хоккеистам, что несколько дней назад футбольный «Спартак» обыграл ЦСКА в чемпионате России. Вместе с Олегом Знарком наставник сборной России пообщался с игроками «Спартака» и дал предматчевую установку. «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:5.