Во французском Куршевеле начался первый этап Гран-при среди юниоров.

Японский фигурист Юма Кагияма идет на первом месте по итогам короткой программы, набрав 80,61 баллов. На второй позиции идет американец Мэтью Нильсен с результатом 70,19 баллов, третьим стал канадец Алекса Ракич с 69,54 баллами.

Российский фигурист Егор Рухин стал четвертым, набрав 68,51 баллов, а его соотечественник Андрей Кутовой занял девятую строчку с 62,10 балла.

Ранее во Франции на этапе Гран-при завершилась короткая программа среди девушек. Российская фигуристка Майя Хромых идет на первом месте по итогам короткой программы. Другая представительница России, Камила Валиева заняла третью строчку. На второй позиции идет кореянка Со Ен И.