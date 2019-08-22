«Спартак» проиграл «Браге» в квалификации Лиги Европы

В первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы португальская «Брага» дома одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Браги» Рикардо Орта с передачи Жоау Новаиша на 74-й минуте.

Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Брага», матч обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Хавьеро Эстрадой Фернандесом.

Ответный матч «Спартака» и «Браги» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 августа.

Напомним, в предыдущем раунде турнира клуб из Португалии по сумме двух матчей одолел «Брондбю» из Дании, а москвичи победили швейцарский «Тун».

Следующий матч «Спартак» проведет в российской премьер-лиге против «Крыльев Советов» 25 августа на выезде.