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  • 00:28,  23 августа 2019
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«Спартак» проиграл «Браге» в квалификации Лиги Европы

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Олег Кононов и Георгий Джикия. Фото: ФК "Спартак"

В первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы португальская «Брага» дома одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Браги» Рикардо Орта с передачи Жоау Новаиша на 74-й минуте.

Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Брага», матч обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Хавьеро Эстрадой Фернандесом.

Ответный матч «Спартака» и «Браги» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 августа.

Напомним, в предыдущем раунде турнира клуб из Португалии по сумме двух матчей одолел «Брондбю» из Дании, а москвичи победили швейцарский «Тун».

Следующий матч «Спартак» проведет в российской премьер-лиге против «Крыльев Советов» 25 августа на выезде.

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