На этапе Гран-при девушки покажут произвольные программы, а пары — ритм-танец

Первый этап юниорской серии Гран-при продолжится в пятницу во французском Куршевеле. Свои произвольные программы в 16:30 мск покажут девушки, а в 13:15 мск — выступят пары с ритм-танцем.

Россию на этапе представят юниорки из группы Этери Тутберидзе Камила Валиева и Майя Хромых, а также тренирующийся с ними на одном катке Егор Рухин. В соревнованиях среди юношей также примет участие Андрей Кутовой, тренирующийся в ЦСКА.

В ритм-танце Россию представят танцоры Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный и Екатерина Каташинская – Александр Васькович.

Изначально на первом этапе Гран-при во французском Куршевеле должна была участвовать Дарья Усачева, но ее заменила Камила Валиева. На прошедших недавно в Москве контрольных прокатах Валиева исполнила четверной тулуп.