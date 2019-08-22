Главные новости четверга на Nevasport — для тех, кто пропустил события дня.

Стала известна стоимость новой арены «Авангарда» в Омске

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов раскрыл детали строительства новой ледовой арены. Сейчас клуб базируется в Балашихе.

Чалов — в составе молодежной команды, он не сыграет во взрослой сборной России

Тренерский штаб молодежной сборной России огласил состав национальной команды на отборочные матчи Евро-2021 против Сербии и Болгарии.

Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open

Опубликовано расписание турнира «Большого шлема» US Open. Согласно сетке, уже в первом круге встретятся Мария Шарапова и Серена Уильямс, которые попали в нижнюю четверть сетки.

Медведев, Хачанов и Рублев узнали соперников по первому кругу US Open

Опубликовано расписание турнира «Большого шлема» US Open. Даниил Медведев начнет турнир матчем против Пражнеша Гуннесварана, в четверти Медведева жребий распределил Новака Джоковича.

Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу Гран-при

Во французском Куршевеле начался первый этап Гран-при среди юниоров. Российская фигуристка Майя Хромых идет на первом месте по итогам короткой программы. Другая представительница России, Камила Валиева заняла третью строчку. На второй позиции идет кореянка Со Ен И.

Рухин стал четвертым в короткой программе Гран-при, Кагияма — первый

Во французском Куршевеле начался первый этап Гран-при среди юниоров. Российский фигурист Егор Рухин стал четвертым, набрав 68,51 баллов, а его соотечественник Андрей Кутовой занял девятую строчку с 62,10 балла.

«Спартак» проиграл «Браге» в квалификации Лиги Европы

В первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы португальская «Брага» дома одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0.