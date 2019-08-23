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  • 05:07,  23 августа 2019
СКА
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СКА сыграет с «Сочи» на турнире Пучкова, «Авангард» встретится с «Йокеритом»

СКА сыграет с &#171;Сочи&#187; на турнире Пучкова, &#171;Авангард&#187; встретится с &#171;Йокеритом&#187;
ХК "Сочи. Фото: ХК "Сочи"

В Петербурге в рамках товарищеского турнира имени Н. Г. Пучкова пройдут две встречи.

В 15:00 по московскому времени омский «Авангард» сыграет против финского «Йокерита», а через два с половиной часа «Сочи» встретится с петербургским СКА. Оба матча пройдут в Ледовом дворце.

Ранее, во второй день турнира, омский «Авангард» потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в овертайме со счетом 1:2, а «Сочи» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1.

Отметим, поединок СКА против «Северстали» запланирован на 25 августа. Заключительный матч с участием «армейцев» состоится 26 августа: встреча СКА и «Авангарда» начнется в 19:00 и будет закрывать соревновательную программу турнира.

Напомним, в первый день турнира петербургский СКА одержал крупную победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 6:1, а финский «Йокерит» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1.

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