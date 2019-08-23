Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия оценил итоги матча с «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. «Красно-белые» на выезде уступили со счётом 0:1.

Джикия отметил, что команда не выгорела после московского дерби, где получила много эмоций. «Скоро ответная игра, ничего критичного не произошло», — приводит слова защитника «Чемпионат». Игрок добавил, что усталость чувствуется, но сил ещё достаточно. Джикия пояснил, что команда часто проводит первые минуты матча тяжело и долго раскачивается.

«Брага» вообще ничем не удивила, думаю, дома всё будет хорошо», — заявил футболист.

Напомним, ответный матч между «Спартаком» и «Брагой» состоится в Москве 29 августа. Игра на стадионе «Открытие Арена» начнется в 20:15 по московскому времени.