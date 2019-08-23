Российский теннисист Андрей Рублев и представитель Канады Денис Шаповалов не смогли провести четвертьфинальную встречу турнира в американском Уинстон-Сейлеме.

Причиной стали погодные условия: из-за дождя не был сыгран ни один четвертьфинал. Встреча должна была начаться в ночь с 22 на 23 августа по московскому времени, но её пришлось перенести. Предполагается, что теперь матч состоится сегодня, 23 августа, в 23:30 мск.

Выйти на корт в четвертьфинале смогли только француз Бенуа Пэр и испанец Пабло Карреньо Буста. Однако они свою встречу не доиграли, она была прервана в первом сете при счете 4:3 в пользу француза.

Напомним, турнир в Уинстон-Сейлеме входит в категорию АТР-250. Его действующим чемпионом является россиянин Даниил Медведев, в прошлогоднем финале обыгравший американца Стива Джонсона. В этом году Медведев не принимает участие в данных соревнованиях и готовится к US Open.