Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу спортивной пары Ксения Столбова/Андрей Новоселов, которые с этого года могут выступать за Россию.

Из интервью Тарасовой для «Р-Спорта» стало известно, что она помогла Столбовой вылечить травму ноги.

«Не считаю, что совершила какой-то из ряда вон выходящий поступок. Если у тебя есть деньги, помогай тому, кому нужно помочь», — заявила Тарасова.

Тренер вспомнила, как Столбова начинала кататься буквально на одной ноге и не могла делать даже простые элементы, но потихоньку восстановилась и стала пробовать приземлять прыжки на ногу, которая была повреждена. По мнению Тарасовой, Солбова проделала колоссальный путь. Тренер надеется, что им с Андреем Новоселовым удастся показать результат в этом сезоне.

Напомним, Столбова и Новоселов получили разрешение выступать за Россию с этого года. Ранее партнёр представлял сборную Франции. На данный момент тренером фигуристов является Николай Морозов.

Ранее Столбова каталась в паре с Фёдором Климовым. Спортсмены стали олимпийскими чемпионами в командном турнире и выиграли серебро в индивидуальном.