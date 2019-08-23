Ещенко: Мы не ожидали, что «Брага» сядет в оборону

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко подвел итог первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Браги». «Красно-белые» на выезде проиграли со счётом 0:1.

По мнению Ещенко, «Спартаку» обязательно нужно реабилитироваться во втором матче, потому что соперник позволяет это сделать. Футболист признался, что игроки португальского клуба ничем не удивили, но он ожидал от них больше прессинга и атакующей игры.

«Мы не ожидали, что «Брага» сядет в оборону», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Футболист отметил, что «Спартак» перестроился и начал играть в пас, но так и не реализовал моменты. «Подходы к воротам у нас были», — подчеркнул защитник.