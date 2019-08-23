Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал, когда покинет национальную команду.

Спортсмен заявил, что будет готов прибывать в расположение сборной до тех пор, пока у него есть силы и мотивация. «Уйду из сборной, только если меня перестанут приглашать», — заявил Роналду, слова которого приводит AS.

Спортсмен не исключает, что сможет принять участие в чемпионате мира в Катаре, который будет проходить в 2022 году. По мнению Роналду, он в это время будет «недалеко от сборной».

Роналду подчеркнул особую значимость выступлений за национальную команду. По его словам, он пережил очень много потрясающих моментов вместе со сборной Португалии. «Я действительно обожаю защищать её честь», — добавил форвард.

Игрок заявил, что хотел бы жить именно в Португалии и планирует осуществить это желание через несколько лет.