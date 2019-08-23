В Ледовом дворце Санкт-Петербурга продолжается предсезонный хоккейный турнир имени Николая Пучкова. Накануне встречались «Сочи» и нижегородское «Торпедо», черноморский клуб одержал победу со счётом 3:1.

Увидеть лучшие моменты матча можно в фоторепортаже Nevasport.

В первом периоде Степан Старков вывел «Сочи» вперед, однако в самом начале второй двадцатиминутки Чарльз Дженовей из «Торпедо» восстановил равновесие.

Гол Владислава Калентника вновь дал сочинцам преимущество, а Юрий Александров установил итоговый счёт — 3:1.