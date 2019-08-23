Сборная России по волейболу начинает выступление на чемпионате Европы среди женских команд. Сегодня, 23 августа, россиянкам предстоит встретиться с представительницами Белоруссии. Игра стартует в 18:00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна здесь.

Матч состоится в Словакии, на стадионе «Словнафт Арена» в Братиславе. Россия и Белоруссия играют в группе D.Среди других матчей этой группы: Швейцария — Германия (15:30 мск) и Словакия — Испания 21:00 мск). В плей-офф выйдут четыре команды из шести.

Чемпионат Европы продлится до 8 сентября. Он будет проходить в Турции, Венгрии, Польше и Словакии.