Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель рассказал, почему покинул чемпионат Китая и вернулся в Европу. Спортсмен был вынужден отказаться от зарплаты в 18 миллионов евро в год, которую ему платил «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Как сообщает SPOX, спортсмену пришлось уехать из Китая из-за болезни дочери. У девочки было серьезное заболевание кишечника, которое не могли вылечить в том районе, где проживала семья Витселя. Из-за этого приходилось регулярно ездить в Пекин.

Витсель обратил внимание, что ситуация хоть и носила деликатный характер, была очень серьезной. «Болезнь могла прогрессировать и стать опасной», — сказал футболист. По словам полузащитника, в одной из китайских больниц им приходилось часами стоять в очередях, поэтому Витсель сделал выбор в пользу Европы.

С 2018-го года хавбек играет за «Боруссию».