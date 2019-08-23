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  • 11:11,  23 августа 2019
Фигурное катание
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Туктамышева сменила имидж перед стартом сезона

Елизавета Туктамышева.
Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала свой новый образ.

В историях своего «Инстаграма» спортсменка опубликовала фото, на котором одета во все черное. «Назад к абсолютно черному», — подписала фигуристка. Туктамышева отдала предпочтение этому оттенку не только в одежде, но и в цвете волос.

Фото: инстаграм Елизаветы Туктамышевой

Ранее стало известно, что чемпионка мира 2015 года станет ведущей утренней зарядки на Дворцовой Площади в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет завтра, 24 августа, в рамках молодежного массового праздника «Питерский заряд».

Также сообщалось, что Туктамышева станет участницей турнира серии «Челленджер» Lombardia Trophy.

Елизавета Туктамышева с 2011 года тренируется в Петербурге у Алексея Мишина.

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