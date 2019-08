15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф одержала верх над второй ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. В выставочном матче в Уинстон-Сейлеме (США) Гауфф выиграла со счётом 6:4, 2:6, [10:8].

Продолжительность поединка составила 1 час 13 минут. После окончания встречи Барти поблагодарила свою соперницу за игру. «Спасибо за прекрасный вечер», — написала австралийка на своей странице в «Твиттере». Также она поблагодарила и зрителей, которые поддерживали спортсменок с трибун.

If these highlights of @ashbar96 and @CocoGauff don't make you 😀, then it's possible you don't have a ❤️!

What a great night for sport, for these young women and for the fans!

On to the @usopen!

—#wsopen#builtforthefans#builtforthesouth pic.twitter.com/6YKjkQBaNn

— Winston-Salem Open (@WSOpen) August 22, 2019