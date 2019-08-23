15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф одержала верх над второй ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. В выставочном матче в Уинстон-Сейлеме (США) Гауфф выиграла со счётом 6:4, 2:6, [10:8].

Продолжительность поединка составила 1 час 13 минут. После окончания встречи Барти поблагодарила свою соперницу за игру. «Спасибо за прекрасный вечер», — написала австралийка на своей странице в «Твиттере». Также она поблагодарила и зрителей, которые поддерживали спортсменок с трибун.

Гауфф быстро отреагировала на сообщение Барти и тоже выразила слова благодарности. «Спасибо за твою мудрост и опыт», — написала 15-летняя спортсменка. Она также обратилась к болельщикам, поблагодарив их за поддержку.

Обе теннисистки будут выступать на US Open, матчи основной сетки стартуют 26 августа.