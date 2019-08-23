Лидер мужской сборной России по биатлону Александр Логинов внёс ясность в конфликтную ситуацию с неподписанным контрактом. Напомним, он является единственным представителем команды, которых до сих пор не достиг соглашения с СБР.

В интервью Sports.ru Логинов объяснил, что впервые увидел контракт не в феврале, как это было обещано, а лишь в марте. Уже тогда спортсмену не понравились некоторые пункты документа, но руководство заверило, что это лишь предварительный вариант, который будет доработан.

«Я еще весной предлагал встретиться и обсудить детали,- заявил Логинов. — Все-таки «договор» от слова «договариваться», а не молчаливая подпись под документом, с которым не совсем согласен».

По словам спортсмена, никаких разговоров на эту тему не возникало вплоть до майского сбора в Белокурихе, куда прибыли далеко не все биатлонисты. Логинов получил свой контракт по почте, но в нём не было никаких изменений. В июне президент СБР Владимир Драчев заявил, что если спортсменов что-то не устраивает, они должны прописать свои претензии в письме.