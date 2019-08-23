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  • 11:11,  23 августа 2019
Биатлон
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ЧМ по летнему биатлону, прямая трансляция женского суперспринта

ЧМ по летнему биатлону, прямая трансляция женского суперспринта
Лариса Куклина. Фото: Instagram.

В белорусских Раубичах стартовал чемпионат мира по летнему биатлону. Сегодня, 23 августа, состоится женский суперспринт. Прямую трансляцию соревнований можно будет посмотреть здесь.

В 13:35 состоится квалификация, а в 17:40 спортсменки выйдут на старт финала. Также сегодня состоятся суперспринты у мужчин, юниоров и юниорок.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены уже успели провести первую тренировку на местном стадионе. Как сообщает СБР, синоптики прогнозируют хорошую погоду на время проведения турнира, однако не исключены и кратковременные дожди.

Женскую команду в Раубичах представят Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ольга Дмитриева, Кристина Резцова, Тамара Воронина и Екатерина Глазырина.

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