Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о том, насколько важно для спортсменов поддерживать правильное питание и не отказываться от еды.

По словам Тарасовой, когда дети начинают немного взрослеть, они зачастую прекращают слушать тренера и делать многое по-своему. Тренер вспомнила, как ей пришлось «встряхнуть» чужую спортсменку, утверждавшую, что не набирает вес из-за своей конституции.

«Я ей совершенно открыто сказала: «Ты врешь, поэтому будешь лечиться. Потому что иначе сдохнешь. Все твои судороги на катке могут закончиться только одним — смертью», — заявила Тарасова, слова которой приводит «Р-Спорт».

Фигуристки часто рискуют заболеть анорексией из-за того, что отказываются от питания. Так, эта болезнь коснулась и олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, которая затем долго восстанавливалась, но в итоге завершила карьеру. Сейчас Липницкая занимается тренерской деятельностью.