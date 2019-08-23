Ирландский боец UFC Конор Макгрегор, недавно завершивший карьеру, в очередной раз заговорил о своем возвращении. Спортсмен хочет взять реванш у российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

В октябре 2018 года бойцы встретились на турнире в Лас-Вегасе, Нурмагомедов одержал досрочную победу. По словам Макгрегора, он просто неправильно подготовился к тому поединку, поэтому и потерпел поражение.

Конор вспомнил несколько деталей встречи. «Хабиб убегал от меня весь первый раунд, а потом сделал проход в ноги. Он даже не наносил ударов», — заявил ирландец, слова которого приводит ESPN. Он утверждает, что не слышал не только слов Нурмагомедова в клетке, но даже шепота. Также Макрегор отметил, что извлек много опыта из своего поражения. «Я готов вернуться и взять реванш», — заявил боец.

Напомним, спортсмены не выходили в октагон после того боя. Следующий поединок с участием Нурмагомедова состоится 7 сентября в Абу-Даби против Дастина Порье.