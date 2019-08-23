Последний целиком летний спортуикенд в Петербурге будет богат на события и понравится любителям самых разнообразных видов спорта. Тут тебе и зарядка на Дворцовой вместе с чемпионкой мира, и заезды по Адмиралтейскому проспекту от пилота «Формулы-1» Даниила Квята, и светская регата с участием космонавта. Но обо всем по порядку в традиционной подборке от Nevasport.

Зарядка с чемпионами

Когда: суббота, 24 августа, 10:00

Где: Дворцовая площадь

Выходные стоит начать по-спортивному. Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева станет ведущей утренней зарядки в самом сердце Санкт-Петербурга в рамках молодежного массового праздника «Питерский заряд». Помогать Туктамышевой будут чемпион Европы и мира по тайскому боксу Вячеслав Тисленко и блогер Наталья Камолинкова.

Показательные заезды Scuderia Toro Rosso Showrun Powered

Когда: суббота, 24 августа, 14:00

Где: Адмиралтейский проспект

После бодрой зарядки и неспешного завтрака петербуржцам стоит переместиться на Адмиралтейский проспект, где российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят совершит три показательных заезда на болиде «Формулы-1». Кроме выступления Квята в программе предусмотрены FMX-шоу Алексея Колесникова и дрифт боевого грузовика команды «КАМАЗ-мастер».

Royal space regatta

Когда: суббота, 24 августа, 14:00

Где: акватория Финского залива

Для тех, кому морская стихия ближе автострад, организаторы предлагают участие в Royal space regatta. 15 круизных яхт в акватории Финского залива посоревнуются на скорость. Для участия в регате не нужен опыт яхтинга, но нужны деньги. Победителей наградят на праздничном ужине с шоу-программой в ресторане «Море», который находится на территории Центрального яхт-клуба на Петровской косе. Для тех, кто отдавать швартовы не намерен, будут свои развлечения: например, салют в 22:00 мск.

IX «Ораниенбаумский морской фестиваль»

Когда: 24 и 25 августа

Где: набережная Сидоровского канала, 3 (побережье Финского залива, в черте города Ломоносов)

Любителям морских путешествий в эти выходные особенно повезло. Помимо светской регаты их ждет и более камерное мероприятие — Ораниенбаумский морской фестиваль, в рамках которого пройдут любительская яхтенная регата «Orange race» среди парусных яхт и катамаранов, межклубная детская регата на швертботах, каскадёрское шоу «Абордаж» и показательные выступления авиамоделистов и судомоделистов.

Футбольно-концертное шоу «Кубок 19 августа»

Когда: 24 и 25 августа

Где: на стадионе Павловского парка

По-настоящему театральные матчи пройдут в полдень субботы и воскресенья в Павловском парке. Команда актеров Алексея Пиманова, который снимает фильм об историческом футбольном турне «Динамо» в Англию 1945 года, выступит под фамилиями тех самых футболистов. Погрузиться в волшебно-историческую атмосферу можно совершенно бесплатно, зайдя в полдень субботы или воскресенья в Павловский парк через Николаевские ворота.

III Кубок Санкт-Петербурга по регби на колясках

Когда: 24 и 25 августа

Где: ФОК «Газпром – детям» на проспекте Испытателей

Твердость духа и несгибаемую волю к победе продемонстрируют участники Кубка Санкт-Петербурга по регби на колясках. В турнире примут участие сборные команды Санкт-Петербурга, Москвы, Австрии и Финляндии. Поболеть за регбистов можно в ФОК на проспекте Испытателей.

Всероссийский фестиваль экстрима «Street Summit»

Когда: 25 августа, в 12.00

Где: Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга

Экстремалы со всей России съедутся в воскресенье в Парк 300-летия. На фестивале оборудуют экстрим-площадку и более 20 спортивных зон, где посетители смогут принять участие в различных видах активности. Посетители смогут не только поучаствовать в пляжном регби и гонках на самокате, но и открыть для себя новые виды спорта, например, слеклайн, бокинг на джамперах и баланс-борд.