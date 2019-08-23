«Краснодар» сделал заявление по поводу травмы полузащитника Реми Кабеллы. Игрок получил повреждение в матче против «Олимпиакоса» и выбыл на срок около шести месяцев, у него диагностирован разрыв крестообразных связок.

«Мы потрясены травмой Реми Кабеллы. Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл, по меньшей мере, на полгода», — гласит сообщение на официальном сайте «Краснодара».

В клубе отметили, что за последние три месяца это уже третий игрок, который выбыл на столь длительное время. «Более того, Реми Кабелла – наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке», — говорится в заявлении.

Несмотря на сложности, «Краснодар» пообещал приложить все усилия, чтобы показывать достойную игру и биться в каждом матче.