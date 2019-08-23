ЧМ по летнему биатлону, прямая трансляция мужского суперспринта

В белорусских Раубичах стартовал чемпионат мира по летнему биатлону. Сегодняшний день, 23 августа, будет посвящен суперспринтам. В 17:05 по московскому времени на старт выйдут представители мужских команд. Прямая трансляция соревнований будет доступна здесь.

Также сегодня состоятся суперспринты у женщин, юниоров и юниорок. Он-лайн женской гонки можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены уже успели провести первую тренировку на местном стадионе. Как сообщает СБР, синоптики прогнозируют хорошую погоду на время проведения турнира, однако не исключены и кратковременные дожди.