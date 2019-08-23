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  • 13:05,  23 августа 2019
Биатлон
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ЧМ по летнему биатлону, прямая трансляция мужского суперспринта

ЧМ по летнему биатлону, прямая трансляция мужского суперспринта
Фото: СБР

В белорусских Раубичах стартовал чемпионат мира по летнему биатлону. Сегодняшний день, 23 августа, будет посвящен суперспринтам. В 17:05 по московскому времени на старт выйдут представители мужских команд. Прямая трансляция соревнований будет доступна здесь.

Также сегодня состоятся суперспринты у женщин, юниоров и юниорок. Он-лайн женской гонки можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены уже успели провести первую тренировку на местном стадионе. Как сообщает СБР, синоптики прогнозируют хорошую погоду на время проведения турнира, однако не исключены и кратковременные дожди.

В состав мужской сборной России вошли Сергей Корастылев, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Александр Поварницын, Семен Сучилов и Вадим Филимонов.

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