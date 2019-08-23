В матче с «Уфой» «Зенит» придется действовать без Сергея Семака на кромке поля, дисквалифицированного за то, что он обозвал арбитров бригады Матюнина «козлами».

В своей истории «Зениту» уже приходилось играть без главного тренера, наказанного за слишком бурное поведение в адрес судей.

Еще в 2008-м попался Дик Адвокат. «Зенит» только начинал свой победный путь по Кубку УЕФА, встречаясь с «Вильярреалом» в 1/16 плей-офф. В Испании петербургский клуб основательно «придушил» австрийский судья Штефан Месснер, удаливший Романа Широкова и Радека Ширла. Адвокат не сдерживал эмоций в технической зоне, за что был удален с тренерской скамейки.

В итоге, согласно решению КДК УЕФА, Адвоката дисквалифицировали на три игры еврокубка. Наказание оказалось счастливым для «Зенита»: петербургский клуб с Диком на трибунах уступил «Марселю» в гостевом матче (1:3), но зато взял реванш с нужным счетом на «Петровском» (2:0). Третья игра без Адвоката на скамейке и вовсе оказалась фееричной – «Зенит» разбил в Леверкузене «Байер» со счетом 4:1.

В следующий раз «Зенит» лишился тренера уже в 2013-м. Команду возглавлял Лучано Спаллетти, который был удален в матче чемпионата России в Нижнем Новгороде против «Волги» (3:1). Кстати, ту игру судил тот самый арбитр Матюнин, который непонятно за что удалил Халка. «Зенит» играл большую часть матча в меньшинстве, но победил благодаря хет-трику Данни. КДК РФС не стал накладывать дополнительную дисквалификацию на Спаллетти – итальянец автоматически пропустил лишь одну следующую игру. «Зенит» без главного рулевого без проблем победил «Анжи» 3:0 благодаря голам Халка, Широкова и Ансальди.

Наконец, самый тяжелый ущерб был нанесен «Зениту» в 2015 году. С командой работал Андре Виллаш-Боаш, который в матче 7-го тура с «Крыльями Советов» позволил себе толкнуть резервного арбитра Ивана Сараева. Вердикт КДК был неумолим: Виллаш-Боашу нужно было пропустить сразу шесть (!) ближайших матчей своей команды. По иронии судьбы, в этих играх его замещал Сергей Семак. В первой игре «Зенит» спас ничью в игре с ЦСКА, отыгравшись в концовке благодаря голу Смольникова.

Дальше не смог победить дома «Амкар» (1:1) и спас ничью со «Спартаком» уже с помощью гола в концовке Дзюбы (2:2). Наконец, крупно победил дома «Ростов» (3:0), сыграл очередные гостевые 2:2 с «Кубанью» и разгромил дома «Анжи» (5:1). Между этими матчами «Зенит» с Вилаш-Боашем на скамейке очень успешно играл в Лиге Чемпионов, одержав пять весенних побед над «Валенсией», «Лионом» и «Гентом».

Теперь «Зениту» предстоит тяжелый матч с «Уфой», где в отсутствие Семака нити управления командой на бровке коллективно возьмут Тимощук, Низелик, Оливейра и Симутенков.