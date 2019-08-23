Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему российские спортсменки Юлия Липницкая и Аделина Сотникова завершили свои успешные карьеры после Олимпийских игр.

Тарасова выразила мнение, что Сотникову не стоило отпускать в «самостоятельное плавание», так как она не была этому научена. Тренер уверена, изначально фигуристку готовили не на один олимпийский цикл. «Просто после тех Игр все, что творилось вокруг Сотниковой, было немножко похоже на всеобщее сумасшествие», — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».

По ее мнению, то же самое происходило и вокруг Липницкой. Тренеру нужно было контролировать всё, что творится вокруг спортсмена, но после Олимпийских игр на это не остается никаких сил.

Тарасова считает, что у Елены Буяновой и Этери Тутберидзе не было четкого плана, по которому можно было бы строить дальнейшую работу с фигуристками.