Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева станет ведущей утренней зарядки на Дворцовой Площади в Санкт-Петербурге. Мероприятие начнется в 10:00 мск.

Помощниками Елизаветы Туктамышевой станут чемпион Европы и мира по тайскому боксу Вячеслав Тисленко и блогер Наталья Камолинкова.

Елизавета Туктамышева с 2011 года тренируется в Петербурге у Алексея Мишина. Ранее стало известно, что она станет участницей турнира серии «Челленджер» Lombardia Trophy. В предстоящем сезоне Туктамышева также примет участие в двух этапах Гран-при: в США и в Китае. В прошлом году, напомним, она дошла до финала, где заняла третье место.

Ранее фигуристка презентовала в Эстонии произвольную программу, в которой она выступает в образе Клеопатры под композицию группы The Hot Sardines «Caravan». Постановщиком номера является канадский хореограф Ше-Линн Бурн, которая раньше выступала в танцах на льду.