Лидер сборной России Александр Логинов рассказал подробности конфликта с СБР. Спортсмен до сих пор не подписал контракт с организацией и может не попасть в состав на Кубок мира.

«Я скажу честно, без лукавства: если мне не дадут выступать и это чем-то поможет СБР, я буду только рад», — заявил Логинов в интервью Sports.ru. По мнению спортсмена, если им с СБР не удастся сработаться — значит, их отношения просто не получились.

Логинов подчеркнул, что говорит не только за себя: его интересы перекликаются с командой, так как у всех есть общее недовольство. Просто остальные спортсмены уже подписали контракт, а Логинов еще нет. Биатлонист заявил, что намерен отстаивать интересы команды до конца. По его мнению, если он сейчас подпишет договор из страха не попасть на соревнования, то предаст весь коллектив.