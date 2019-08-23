Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался об игре лидеров российского тенниса Даниил Медведев и Карен Хачанов. По словам одного из лучших игроков в истории тенниса, оба ощутимо прибавили.

Надаль отметил впечатляющую игру, которую показал Медведев в августе, добившись своего первого титула на турнире серии «Мастерс». За неделю до триумфа Надаль играл с Медведевым финал в Монреале, где, по мнению испанца, тот не проявил весь свой талант.

«Следующая неделя показала, что предыдущие результаты не были случайностью», — приводит слова Надаля ТАСС.

Что касается Хачанова, то Надалье его хорошо знает и верит, что он добьется больших результатов. Надаль отметил, что Хачанов уже одержал победу на важных турнирах и сыграл в серьезных матчах.

«Многие вспоминают матч, который мы сыграли в прошлом году на Открытом чемпионате США и который, без сомнения, стал одним из лучших матчей турнира», — цитирует Надаля ТАСС.

В рейтинге ATP Надаль находится на второй строчке, Медведев занимает пятую, а Хачанов — девятую.