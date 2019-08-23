Российский боксер Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд прошли официальную процедуру взвешивания накануне их боя. Оба недотягивают до 80 кг, при этом вес Ковалева чуть вышел — 79,2 кг у россиянина, против 78,9 кг — у британца.

Ранее спортсмены обменялись «трештоком»: Ковалев заявил, что будут перевоспитывать Ярда — из льва в львенка. Ярд много нелицеприятного публикует про Ковалева в инстаграме.

Бой Ковалева и Ярда пройдет 24 августа в Челябинске. На церемонии взвешивания с небольшим рэп-концертом выступит легендарный боксер Рой Джонс-младший.