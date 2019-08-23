Руководство Союза биатлонистов России в очередной раз допустило оплошность. Чемпионат мира по летнему биатлону, который стартует 23 августа в Раубичах пройдет без участия трех российских юноров — Арины Пантовой, Юлии Лапиной и Ильи Бурлакова. По информации «Тюменской арены», причина кроется в поздней отправки заявки на турнир в международный Союз биатлонистов.

Эти ребята не имели опыт выступления в международных соревнованиях, поэтому на них требовалась специальная заявка, которую руководство СБР «проспала».

Со стороны России в Белоруссии выступят только те спортсмены, которые имеют международных стартов. Бурлакова, Лапина и Пантова ни разу не подходили к стрельбищу на официальных стартах в костюме национальной сборной.

Отметим, что ЧМ стартует сегодня, 23 августа и продлится два дня.