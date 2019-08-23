Лидер сборной России прошлого сезона Александр Логинов сообщил о том, что его и других российских биатлонистов пригласили в офис СБР 27 августа — обсудить вопрос, связанный с контрактами спортсменов с Федерацией. Логинов единственный из членов сборной, кто пока не имеет соглашения с СБР. Другие россияне недовольны текущими условиями.

По словам Логинова, им предложили встретиться 27 августа на заседании правления СБР. При этом биатлонист недоумевает, как можно собраться всей командой в этот день, тем более во время сборов. Логинов отметил, что у всех есть план подготовки к сезону, где расписан каждый день.

«Я не могу приехать на сбор, не выполнив определенную работу. Кто-то только что вернется с летнего чемпионата мира… Но и ехать нужно, когда уверен в диалоге. У меня такой уверенности нет», — приводит слова Логинова Sports.ru.

Напомним, только лидер сборной Александр Логинов отказался подписать контракт с Союзом, а остальные биатлонисты, заключившие соглашение, грозятся расторгнуть его в судебном порядке из-за систематического невыполнения требований.