Итальянский «Наполи» официально подписал полузащитника ПСВ Ирвинга Лосано. Футболист сборной Мексики заключил контракт с клубом Серии А на пять лет. 24-летний игрок обойдется «Наполи» в 38 миллионов евро.

По условиям сделки ПСВ обязан перечислить 20% от суммы трансфера бывшему клубу футболиста «Пачуке».

Лосано ударно провел два последних сезона в чемпионате Голландии. В его активе 17 голов и 12 голевых передач.

Год назад Лосано неплохо проявил себя на чемпионате мира в России. В частности, отличился победным забитым голом в первой игре против сборной Германии (1:0).