Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта предпринимает попытки пристроить в другую команду аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттер. Тот не нужен Семаку, так и не попадая в заявку на матчи РПЛ.

По информации турецких источников, «Зенит» предложил «Трабзонспору» арендовать Краневиттера. В арендное соглашение петербургский клуб хочет включить опцию последующего выкупа игрока.

Ранее сообщалось, что Краневиттер может стать футболистом итальянской «Болоньи». Итальянцы, якобы, хотели заключить контракт с Краневиттером уже в начале следующей недели.

Отметим, Краневиттер перешел в «Зенит» в 2017 году. В прошлом сезоне он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, а на текущий сезон российской премьер-лиги не был заявлен.