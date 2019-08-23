Бывший защитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Василий Кульков болен раком. Информацию об этом обнародовал сайт объединения болельщиков московского клуба «Фратрия».

О заболевании Кулькова стало известно около месяца назад. Кулькову поставлен диагноз — «плсококлеточный рак пищевода». В данным момент бывший футболист находится под наблюдением врачей в специальной больнице в Красногорске, где проходит второй этап химиотерапии.

Кульков входит в тренерский штаб академии «Спарртака» имени Федора Черенкова.

Отметим, что Кульков выступал за красно-белых дважды — в период с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В 1997-м году защитник пополнил ряды «Зенита», за который играл под руководством Анатолия Бышовца.

В составе сборной России Кульков отыграл 21 матч и забил пять голов.