Петербургская фигуристка Гулякова будет катать КП нового сезона под «Кармен»

Ученица Алексея Мишина петербургская фигуристка Анастасия Гулякова будет катать короткую программу в новом сезоне под «Кармен». Спортсменка презентовала программу на открытой тренировке во Дворце спорта «Юбилейный».

Ранее Гулякова рассказывала, что в следующем сезоне может попробовать вставить в программу тройной аксель. Спортсменка призналась, что уже пробовала исполнять его на тренировках и добивалась успеха.

Кроме того, Гулякова разучивает и четверные прыжки. Спортсменка хочет включить в свой арсенал четверные сальхов и тулуп, однако во время сезона не исполняла их на тренировках, чтобы не получить травму. Фигуристка сообщила, что вернётся к их изучению сразу, как только появится возможность. Анастасия призналась, что не боится заходить на четверные и падать с неудачных попыток.

В прошлом сезоне «Кармен» была популярной среди российских фигуристов — под нее катались и Алина Загитова, и Николай Коляда.