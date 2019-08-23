«Зенит» и еще четыре клуба получат по 17 тысяч рублей от «Рубина» за продажу на аукционе картонную фигуру полузащитника петербуржцев Алексея Сутормина. Казанский клуб распределит вырученные 85 тысяч рублей между пятью организациями, которые участвовали в воспитании Сутормина.

Как сообщает «Спорт Бизнес Онлайн», деньги получат ДЮСШ «Крылатское», ДЮСШ «Химки», академия «Зенита», школа «Строгино» и «Волгарь».

Эта сумма существенно превышает солидарные выплаты, которые причитались клубас с трансфера футболиста за 50 тысяч рублей. Академия «Зенита» получил большую часть выплат — 762 рублей. Остальная сумма отошла «Строгино» (563 рубля), «Волгарю» (494), «Крылатскому» (377) и «Химкам» (323).

Отметим, что на картонную фигуру Сутормина «Рубин» потратил 8000 рублей. Тело фигуры взято от SММ-менеджера «Рубина» Тимура Байрамова, а голова Сутормина приставлена с помощью фотошопа.