Российский фигурист Андрей Лазукин показал короткую программу на открытой тренировке группы Алексея Мишина. В качестве музыкального сопровождения он выбрал композицию «Mack the Knife» Бобби Дарина.

Напомним, в минувшем сезоне Андрей Лазукин занял четвертое место на чемпионате России и дебютировал в составе сборной России на чемпионате мира в Сайтаме и командном турнире в Фукуоке.

Ранее тренер по фигурному катанию Елена Чайковская оценила выступления одиночника Андрея Лазукина в минувшем сезоне и его перспективы в спорте. У Алексея Николаевича (Мишина) есть один потрясающий мальчишка Андрей Лазукин. Он замечательный. Надеюсь, что из этого парня вырастет (хороший фигурист)», — заявила Чайковская, добавив, что приметила спортсмена еще год назад.